Певец выложил видео со звёздного междусобойчика.
Николай Басков опубликовал кадры в сторис Instagram, на которых на неформальной обстановке, кроме него самого, отдыхают Александр Ревва и Наташа Королёва.
Артисты сидели рядом, а Басков ёмко охарактеризовал собравшихся.
"Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка", — сказал натуральный блондин российской эстрады.
Слово "разведёнка", судя по всему, адресовалось Наташе Королёвой.
Певица отреагировала на подкол молниеносно, слегка ударив Баскова по голове.
Шутка певца спровоцировала слухи, что Королёва всё-таки решила расстаться с неверным мужем.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.