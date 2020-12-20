Николай Басков выболтал тайну Наташи Королевой

Певец выложил видео со звёздного междусобойчика.

Николай Басков опубликовал кадры в сторис Instagram, на которых на неформальной обстановке, кроме него самого, отдыхают Александр Ревва и Наташа Королёва.

Артисты сидели рядом, а Басков ёмко охарактеризовал собравшихся.

"Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка", — сказал натуральный блондин российской эстрады.

Слово "разведёнка", судя по всему, адресовалось Наташе Королёвой.

Певица отреагировала на подкол молниеносно, слегка ударив Баскова по голове.

Шутка певца спровоцировала слухи, что Королёва всё-таки решила расстаться с неверным мужем.