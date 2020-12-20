Пародист поведал, что Пугачёва является поклонницей ледового шоу
По словам юмориста, супруга не пропустила еще ни один выпуск зрелищного шоу.
Галкин, готовясь в передаче "Сегодня вечером", посвященной ледовому представлению на ТВ, обратился к жене как к эксперту.
Алла Борисовна охотно рассказала мужу что к чему.
Примадонна призналась Максиму, что выше всех ставит пару Ольги Кузьминой и призёра олимпийских игр Александра Энберта.
"Кузьмина катается как профессионал", — передал слова Аллы Борисовны супруг.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.