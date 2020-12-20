Галкин рассказал, за кого болеет Примадонна в "Ледниковом периоде"

Пародист поведал, что Пугачёва является поклонницей ледового шоу

По словам юмориста, супруга не пропустила еще ни один выпуск зрелищного шоу.

Галкин, готовясь в передаче "Сегодня вечером", посвященной ледовому представлению на ТВ, обратился к жене как к эксперту.

Алла Борисовна охотно рассказала мужу что к чему.

Примадонна призналась Максиму, что выше всех ставит пару Ольги Кузьминой и призёра олимпийских игр Александра Энберта.