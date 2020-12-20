"Переформатировалась": жена Петросяна произвела фурор

Супруга юмориста удивила подписчиков.

Подписчики Татьяны Брухуновой привыкли видеть молодую мамочку в многослойных немного мешковатых нарядах. У женщины есть свой стиль, которого она придерживается.

Новая фотосессия Брухуновой впечатлила фолловеров.

Скромная 31-летняя женщина в очках превратилась в сказочную принцессу. Татьяна облачилась в платье из воздушного кринолина с глубоким декольте. На голове у неё красуется корона, а в руках она держит старинное серебряное зеркальце.

"Задумка полностью моя. Образ собрала я", — похвалилась супруга юмориста под фото. "Просто сказочный персонаж! Вам так подходит игривый образ!" — засыпали Татьяну похвалой подписчики.

Татьяна пересмотрела свой взгляд на моду и решила что-то поменять в своём образе.