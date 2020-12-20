Супруга юмориста удивила подписчиков.
Подписчики Татьяны Брухуновой привыкли видеть молодую мамочку в многослойных немного мешковатых нарядах. У женщины есть свой стиль, которого она придерживается.
Новая фотосессия Брухуновой впечатлила фолловеров.
Скромная 31-летняя женщина в очках превратилась в сказочную принцессу. Татьяна облачилась в платье из воздушного кринолина с глубоким декольте. На голове у неё красуется корона, а в руках она держит старинное серебряное зеркальце.
"Задумка полностью моя. Образ собрала я", — похвалилась супруга юмориста под фото.
"Просто сказочный персонаж! Вам так подходит игривый образ!" — засыпали Татьяну похвалой подписчики.
Татьяна пересмотрела свой взгляд на моду и решила что-то поменять в своём образе.
"За период карантина я поняла две вещи. Первое — выгляжу я как бабушка. Ну нет у меня леопардовых лосин, простите. Второе — мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу. Эти "светлые мысли" активно вбрасываются в комментарии под любым постом (даже туда, где меня нет). Недавно "знатоки" договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака…" — писала Татьяна в своём Instagram.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.