Миро перечислила перспективы дармоедов из "Дома-2"

Язвительного блогера озаботила судьба тех, кого лишат дармовых кормов реалити-шоу.

Участники проекта жили на телестройке на всём готовеньком. Их кормили и одевали. Лена Миро задалась вопросом, что будет делать вся эта арава, когда их выгонят с проекта.

В качестве положительного примера она привела Викторию Боню, которая сумела много добиться. Однако, мнению блогера, таких предприимчивых людей в реалити-шоу больше нет.