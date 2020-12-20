Язвительного блогера озаботила судьба тех, кого лишат дармовых кормов реалити-шоу.
Участники проекта жили на телестройке на всём готовеньком. Их кормили и одевали. Лена Миро задалась вопросом, что будет делать вся эта арава, когда их выгонят с проекта.
В качестве положительного примера она привела Викторию Боню, которая сумела много добиться. Однако, мнению блогера, таких предприимчивых людей в реалити-шоу больше нет.
"Да мало ли куда можно пойти? Вон курсы мастера маникюра пусть закончат. Коучи замутят какие-нибудь. Блог в ЖЖ заведут. Или на Дзене. И — вперед. Не сдохнут", "Полезут в кино), в сопливые российские сериалы. Быть в телевизоре у всех на виду — это уже диагноз. И без этого они не проживут. Пойдут на все ток шоу, какие есть. Будут "экспертами" на шоу у Леры Кудрявцевой", — дала дельные советы будущим изгнанникам Миро.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.