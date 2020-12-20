Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина подвергла критике бывших участников проекта, которые критикуют шоу и выражают радость по поводу его закрытия.

"Какие же порой люди бывают жалкие! Вы кем были? Что бы вы из себя представляли, если б ваши эскортные рожи не показывали по телевизору? Вместо того, чтоб сказать спасибо, они хайпятся на этой истории. Какое же вы гнилье! Вы же больше ничего не добились в жизни", — заявила телеведущая (орфография и пунктуация сохранены).