Степан Меньшиков рассказал о причинах изгнания "Дома-2" с ТНТ

Бывший участник реалити-шоу похвалил проект, который дал ему путёвку в жизнь.

Степан Меньшиков уверен, что "Дом-2" не умрёт. Проект, по его мнению, найдёт себе место на другом ТВ канале или YouTube-платформе.

"Это шикарный проект. Я его сравниваю с "Войной и миром", потому что он постоянно изменяется, он как гидра, его ресурсы неиссякаемы, постоянно обновляется контент, участники. Да, ситуации могут повторяться, но ничего никто не придумал со времен древних греков нового", — рассказал Меньщиков в интервью РБК.

Он предположил, что закрывается "Дом-2" из-за конфликта между руководством проекта и гендиректором ТНТ Романом Петренко. По мнению Меньшикова, они не поделили доходы от рекламы.