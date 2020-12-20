Королёва призналась, что преодолела кризис в отношениях с Тарзаном

Недавно в отношениях Наташи Королёвой и её мужа Сергея Глушко наступили непростые времена.

Стриптизёра уличили в изменах жене. Тарзан не стал скрывать свои промахи и публично признал неверность, чем вызвал шквал критики в свой адрес.

Однако сейчас паре удалось преодолеть кризис и вернуться к доверительным отношениям.