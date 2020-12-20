Недавно в отношениях Наташи Королёвой и её мужа Сергея Глушко наступили непростые времена.
Стриптизёра уличили в изменах жене. Тарзан не стал скрывать свои промахи и публично признал неверность, чем вызвал шквал критики в свой адрес.
Однако сейчас паре удалось преодолеть кризис и вернуться к доверительным отношениям.
"Нам выпало сильнейшее испытание, но оно подтвердило, что у нас крепкая семья. Момент пандемии для нашей семьи был самый лучший. Мы наконец-то за многие годы могли быть все вместе. Мы были в настолько благостном состоянии, что обязательно должно было произойти что-то нехорошее. Но это нас встряхнуло", — отметила Королёва.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.