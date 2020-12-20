Ротару выставила на продажу отель в Крыму

Многие звёзды решили расстаться с недвижимостью на фоне экономического кризиса.

"Хуторянка" отечественной эстрады решила продать вой отель в Крыму. О этом сообщили в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Тележурналисты выяснили, что певица прощается со своей элитной гостиницей "София". Ялтинский отель она оценила в сумму €25 млн. В стоимость также входит всё содержимое здания: оборудование и мебель.

В отеле имеются личные апартаменты исполнительницы. На кухне данного отеля работает первоклассный повар из Италии Франческо, из блюд которого певица особенно ценила пасту.

На стоимость недвижимости влияет имя владелицы гостиницы. Отель продаётся дорого, так как к его созданию приложила руку именитая исполнительница.