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Волочкова рассказала, как Гафт жаловался на родственников

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра рассказала о своём знакомстве с артистом.

Волочкова рассказала, как Гафт жаловался на родственников

Анастасия Волочкова поведала, что познакомилась с Валентином Гафтом за четыре года до его кончины. Она рассказала, что сходила с ним в ресторан. Танцовщина продекламировала ему художественный текст. Артист, по словам Анастасии, высоко оценил её артистические способности.

Балерина заметила, что именитому актёру, который уже очень плохо себя чувствовал, не хватало внимания.

"Он рассказывал, что его родственники недобропорядочные люди. Им всем нужны были только его деньги. Он говорил, что до него никому нет дела. Я хотела подарить ему ортопедический матрас, но близкие узнали и сказали, что им этого не нужно. Все были в кипише. Волочкова, убирайте ее. Мне было непонятно, почему люди, которые кормятся, не могут купить ему постельное белье, плед и матрас", — рассказала Волочкова в передаче "Ты не поверишь" на канале НТВ.

Автор: Елена Былкина
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