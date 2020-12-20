Волочкова рассказала, как Гафт жаловался на родственников

Экс-прима Большого театра рассказала о своём знакомстве с артистом.

Анастасия Волочкова поведала, что познакомилась с Валентином Гафтом за четыре года до его кончины. Она рассказала, что сходила с ним в ресторан. Танцовщина продекламировала ему художественный текст. Артист, по словам Анастасии, высоко оценил её артистические способности.

Балерина заметила, что именитому актёру, который уже очень плохо себя чувствовал, не хватало внимания.