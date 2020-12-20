Мать единственного сына Гафта высказалась по поводу наследства артиста

Трогательная встреча Валентина Гафта с внебрачным сыном не нашла одобрения у супруги артиста Ольги Остроумовой.

В одном из ток-шоу она отметила, что не понимает, зачем напоминать о себе, если в отношениях была давно поставлена точка.

"Боюсь быть резкой сейчас, но думаю, когда женщина решает для себя родить ребенка, так как он был против, зачем ему говорить об этом? Зачем, когда сыну 40 лет, возвращаться и рассказывать: "Вот твой папа". Я не очень это понимаю", — высказалась супруга Гафта.

Эти слова очень обидели сына Валентина Иосифовича Вадима.

"Сын был так возмущен, что написал открытое письмо. Он написал, что это клевета. А клевета — это преступление, можно открыть судебный процесс", — рассказала мать Вадима Елена Никитина.

Женщина, с которой у Гафта много лет назад был роман, высказалась по поводу наследства народного артиста РСФСР.