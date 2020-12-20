Ольга Бузова поспешила оправдаться за излишнюю эмоциональность во время участия в шоу "Ледниковый период".

Певица напомнила, что в тот момент она очень переживала за свою сестру, которая попала в больницу с инсультом.

"Мы были на льду, когда мне сообщили. И, конечно, было сложно. Последние две недели… Я вот смотрю на то, как мы катаемся: как это красиво. Но меня можно было просто выносить. Физически и эмоционально я была на таком истощении. Но мы живы, мы все делаем для того, чтобы она как можно быстрее восстановилась. Сейчас она уже дома. Идет период реабилитации", — объяснилась Бузова.