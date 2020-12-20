Юморист по-своему обыграл нашумевший вопрос президенту от лидера группы "Ленинград"
Резидент Comedy Club опубликовал фрагмент с пресс-конференции Путина. На нём Сергей Шнуров интересуется у лидера страны, как русскому человеку прожить без мата.
Гарик Харламов уверен, что зрителям показали не всё. Он же наглядно показал, в каких местах видео обрезали цензоры.
"Эксклюзив!!! Полная версия вопроса Шнура!" — написал Харламов под видео кадрами.
В ролике после каждой фразой Шнурова звучит знакомый звуковой сигнал, которым обычно маскируют нецензурную лексику.
Подписчики юмориста оценили честность Гарика, отметив, что вопрос приобретает особую наглядность именно в таком исполнении.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.