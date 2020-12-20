София Ротару тайно продаёт гостиницу в Крыму

Украинская певица София Ротару решила тайно распрощаться с крымским отелем Villa Sofia.

Сейчас артистка ищет покупателя и готов продать недвижимость за 25 миллионов евро. Об этом сообщили журналисты телеканала НТВ. Последний сезон отель не работал из-за пандемии коронавируса. А предыдущие сезоны терпел большие убытки из-за необоснованных цен на номера.

Сама Ротару очень редко появляется в отеле, предпочитая проводить время в особняке под Ялтой.