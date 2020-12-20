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Билан переехал в новый дом за 330 миллионов рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец обосновался в элитном посёлке Серебряный бор.

Прошлый дом, по признанию исполнителя, не устраивал его по цветовой гамме.

"Я жил в таком полутемном доме — кирпич, дерево темное, паркет темноватый, а сейчас захотелось света", — объяснил артист в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

По поводу стоимости шикарной недвижимости с панорамными окнами и собственной студией Дима Билан ответил уклончиво.

В программе "Ты не поверишь" оценили новое жильё почти в 4,5 миллиона долларов.

"Пока просто делюсь атмосферой своего дома! С утра было так необычного увидеть столько света одновременно с елкой", — написал Билан в Instagram, всё ещё находясь под впечатлением от своего особняка.

Автор: Елена Былкина
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