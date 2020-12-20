Билан переехал в новый дом за 330 миллионов рублей

Певец обосновался в элитном посёлке Серебряный бор.

Прошлый дом, по признанию исполнителя, не устраивал его по цветовой гамме.

"Я жил в таком полутемном доме — кирпич, дерево темное, паркет темноватый, а сейчас захотелось света", — объяснил артист в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

По поводу стоимости шикарной недвижимости с панорамными окнами и собственной студией Дима Билан ответил уклончиво.

В программе "Ты не поверишь" оценили новое жильё почти в 4,5 миллиона долларов.