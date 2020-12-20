Певец обосновался в элитном посёлке Серебряный бор.
Прошлый дом, по признанию исполнителя, не устраивал его по цветовой гамме.
"Я жил в таком полутемном доме — кирпич, дерево темное, паркет темноватый, а сейчас захотелось света", — объяснил артист в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.
По поводу стоимости шикарной недвижимости с панорамными окнами и собственной студией Дима Билан ответил уклончиво.
В программе "Ты не поверишь" оценили новое жильё почти в 4,5 миллиона долларов.
"Пока просто делюсь атмосферой своего дома! С утра было так необычного увидеть столько света одновременно с елкой", — написал Билан в Instagram, всё ещё находясь под впечатлением от своего особняка.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.