Экс-балерина Анастасия Волочкова призналась, что около четырёх лет назад ходила в ресторан с Валентином Гафтом.

Актёр угощал её вином и предлагал "протекцию".

"Когда мы познакомились, он жил один. Его люди не были с ним рядом. Мы впервые встретились четыре года назад. Мы с ним сходили в ресторан на бокальчик вина. Я стала читать монолог, и он сказал, что у меня хорошие данные. Пообещал помочь", — рассказала Волочкова.

"Он рассказывал, что его родственники недобропорядочные люди. Им всем нужны были только его деньги. Говорил, что до него никому нет дела. Я хотела подарить ему ортопедический матрас, но близкие узнали и сказали, что им этого не нужно. Все были в кипише. Волочкова, убирайте ее. Мне было непонятно, почему люди, которые кормятся, не могут купить ему постельное белье, плед и матрас", — добавила бывшая балерина.