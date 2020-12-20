Музыкальный продюсер Виктор Дробыш принёс извинения певице Славе за то, что не смог сберечь её в канун Нового года.
Напомним, ранее артистка неудачно упала во время прогулки в лесу и серьёзно повредила руку.
"Не уберег, прости. Может сглазил кто-то. Какие-нибудь завистливые артисты. Это все больно и под Новый год, как назло с ней случилось. Мне очень жалко ее. Я считаю, что она везунчик по жизни. Но у всего везения бывает передел. Дай бог, чтобы хирург был талантлив и все зажило", — отметил Дробыш.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.