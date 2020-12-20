Дробыш связал неудачи певицы Славы с мистикой

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш принёс извинения певице Славе за то, что не смог сберечь её в канун Нового года.

Напомним, ранее артистка неудачно упала во время прогулки в лесу и серьёзно повредила руку.