Гузеева осадила тех, кто жалуется на обман с розыгрышами призов

Ведущая "Давай поженимся" призвала интернет-пользователей не быть такими доверчивыми.

Лариса Гузеева в очередной раз объяснила подписчикам, что не нужно верить тому, что пишут на фейковых аккаунтах.

Актриса, по её признанию, устала получать письма от тех, кого обманули на просторах Сети, прикрываясь её именем.

"Друзья мои, я только из утюга вас не предупреждаю: у меня одна официальная страница в Инстаграм и больше меня нигде нет. ФБ только для друзей. Вы зачем с левых страниц участвуете в левых конкурсах, а потом строчите мне жалобы в личные сообщения? Отвечайте за свои необдуманные поступки сами. Не ведитесь на проходимцев! Я отвечаю только за себя", — написала Гузеева в своём Instagram-аккаунте.

Имя Гузеевой для аферистов привлекательно, так как ведущая сама периодически проводит конкурсы в своём микроблоге,

За правдивость розыгрышей, которые проводятся на её официальной стринице Instagram. актриса поручилась.