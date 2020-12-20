"Мелкий и мягкий": Соловьёв раскритиковал Шнурова за вопрос Путину

Соловьёв напомнил Шнурову, что тот хотел сказать Путину нечто другое.

Вопрос лидера группы "Ленинград" на пресс-конференции Путина подвергся строгой оценке.

Владимир Соловьёв заявил, что Шнуров разочаровал общество.

Ведущий вспомнил, как Сергей Шнуров говорил в интервью Юрию Дудю, что при случае скажет президенту.

"Я ему скажу, что хватит", — заявлял Сергей Владимирович, сидя в шёлковом халате и трусах перед журналистом.

Когда же певцу выдался подходящий случай, он поднял какие-то странные вопросы о мате и Трампе.

"Пьяный курящий Шнур — способный человек, а трезвый — мерзкий, скучный, занудливый", — объяснил Соловьев в эфире YouТube-канала "Соловьев.Live".

Ведущий очень низко оценил журналистские способности эпатажного исполнителя, отметив, что "это то, что он не умеет".