Соловьёв напомнил Шнурову, что тот хотел сказать Путину нечто другое.
Вопрос лидера группы "Ленинград" на пресс-конференции Путина подвергся строгой оценке.
Владимир Соловьёв заявил, что Шнуров разочаровал общество.
Ведущий вспомнил, как Сергей Шнуров говорил в интервью Юрию Дудю, что при случае скажет президенту.
"Я ему скажу, что хватит", — заявлял Сергей Владимирович, сидя в шёлковом халате и трусах перед журналистом.
Когда же певцу выдался подходящий случай, он поднял какие-то странные вопросы о мате и Трампе.
"Пьяный курящий Шнур — способный человек, а трезвый — мерзкий, скучный, занудливый", — объяснил Соловьев в эфире YouТube-канала "Соловьев.Live".
Ведущий очень низко оценил журналистские способности эпатажного исполнителя, отметив, что "это то, что он не умеет".
"Шнуров оказался мелким и мягким. Был он Шнуровым, а превратился в шнурок какой-то", — раскритиковал Соловьёв певца.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.