Недавно фигуристка Алина Загитова решила стать телеведущей и получила работу в шоу "Ледниковый период".

Спортсменка призналась, что сильно переживала, чтобы ни кого не обидеть во время своих выступлений.

"Это секрет мой: я очень волновалась, потому что на этом проекте, во-первых, я первый раз ведущая, во-вторых, столько людей, столько знаменитых, столько уважаемых мною людей, что я боялась либо обидеть, либо что-то не так сказать, и я очень рада, что все эти люди меня поддержали", — отметила Загитова.