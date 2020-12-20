Недавно Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, на котором она вся в слезах признаётся, что больше не может терпеть агрессию в свой адрес.
Травля певицы началась после её свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой. Болельщики заметили, что в текущем сезон он явно сдал позиции, по сравнению с прошлыми годами. Они обвинили в этом певицу, на которой спортсмен женился.
"Иногда тебе начинает казаться, что весь мир на тебя нападает. Пройдя через сложные два дня, я поломалась. С моей толстенной кожей к агрессии в сетях. Буллинг не только в сетях. Он на работе, в школе. Меня многие ругали за то, что я сорвалась и показала слезы. Показала свою слабость шакалам. Но через два дня этой слабости я стала сильнее. Намного", — пояснила Седокова.
"Я очень эмоциональна и сентиментальна. Плачу в конце счастливых фильмов или на свадьбах. Но это другие слезы. Слезы боли должны выйти. Очистить вас. Уйти", — добавила артистка.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.