Седокова объяснила нервный срыв на публике

Недавно Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, на котором она вся в слезах признаётся, что больше не может терпеть агрессию в свой адрес.

Травля певицы началась после её свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой. Болельщики заметили, что в текущем сезон он явно сдал позиции, по сравнению с прошлыми годами. Они обвинили в этом певицу, на которой спортсмен женился.