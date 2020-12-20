Супруге экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма медики промыли печень.
Предполагается, что здоровье модели пошатнулось из-за того, что она придерживается необычной диеты.
Супруга футболиста увеличила в своём рационе рыбные блюда. Виктория Бекхэм усиленно налегала на экзотическую обитательницу морских под названием рыба-меч.
В данной рыбе содержится ядовитое соединение под названием метилртуть.
Именно рыбу-меч склонны винить в том, что Виктории понадобилась срочная медицинская помощь.
Сейчас жизни и здоровью модели ничего не угрожает.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.