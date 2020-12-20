Виктория Бекхэм отравилась ртутью

Супруге экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма медики промыли печень.

Предполагается, что здоровье модели пошатнулось из-за того, что она придерживается необычной диеты.

Супруга футболиста увеличила в своём рационе рыбные блюда. Виктория Бекхэм усиленно налегала на экзотическую обитательницу морских под названием рыба-меч.

В данной рыбе содержится ядовитое соединение под названием метилртуть.

Именно рыбу-меч склонны винить в том, что Виктории понадобилась срочная медицинская помощь.

Сейчас жизни и здоровью модели ничего не угрожает.