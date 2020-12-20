Митя Фомин решил пойти по стопам Панина

Митя Фомин решил прибегнуть к проверенному на просторах Сети методу привлечения внимания аудитории.

Показывать свои прелести больше свойственно девушкам, однако мужчины тоже не отстают от прекрасных дам.

46-летний исполнитель взволновал публику тем, что предстал в своём Instagram абсолютно обнажённым. Митя Фомин запечатлел себя стоящим у окна рядом с большой ванной.

"Правда, вид из окна у меня ничивошный? Что, не видите?" — обратился к поклонникам солист группы Hi-Fi.

Подписчикам новое фото Фомина напомнило то, чем "радует" фолловеров Алексей Панин. Скандально известный актёр регулярно выкладывает в Сеть свои нудистские снимки.