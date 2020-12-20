Члены жюри похвалили начинающую фигуристку, но поставили за номер низкие оценки.
Полуфинальный прокат для звезды закончился не очень удачно.
Ольга Бузова, которая отчаянно борется за победу в шоу "Ледниковый период", совершила непростительную ошибку.
На лёд поющая и танцующая ведущая вышла в обтягивающем латексном костюме. Вместе со своим партнёром Дмитрием Соловьёвым она показала интересный номер.
Драматургия их танца заключалась в том, что девушка пытается вытащить из компьютерной игры геймера. Для этого она сама становится частью игровой графики.
До определённого момента всё шло хорошо, однако при очередной поддержке Бузова не удержала равновесие и упала на лёд.
Падение отправило Ольгу в конец турнирной таблицы. Шансы на победу ведущей "Дома-2" существенно снизились.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.