Бузова в латексе упала в шоу "Ледниковый период"

Члены жюри похвалили начинающую фигуристку, но поставили за номер низкие оценки.

Полуфинальный прокат для звезды закончился не очень удачно.

Ольга Бузова, которая отчаянно борется за победу в шоу "Ледниковый период", совершила непростительную ошибку.

На лёд поющая и танцующая ведущая вышла в обтягивающем латексном костюме. Вместе со своим партнёром Дмитрием Соловьёвым она показала интересный номер.

Драматургия их танца заключалась в том, что девушка пытается вытащить из компьютерной игры геймера. Для этого она сама становится частью игровой графики.

До определённого момента всё шло хорошо, однако при очередной поддержке Бузова не удержала равновесие и упала на лёд.

Падение отправило Ольгу в конец турнирной таблицы. Шансы на победу ведущей "Дома-2" существенно снизились.