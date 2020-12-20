Юморист до сих пор пожинает плоды своего громкого развода.
Евгений Петросян привлёк внимание к своей личной жизни, женившись на молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
С тех страсти вокруг персоны юмориста не утихают. Рождение сына Вагана стало радостным событием в жизни 75-летнего артиста.
Омрачают Евгения Вагановича лишь слухи, которые активно множатся в СМИ.
Журналисты попытались выяснить у юмориста, как он относится к всевозможным домыслам о себе и своей избраннице.
"Не принимаю слухи о семье на свой счет, в них много вымысла", — объяснил Петросян изданию Starhit.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.