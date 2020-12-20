Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей семье

Юморист до сих пор пожинает плоды своего громкого развода.

Евгений Петросян привлёк внимание к своей личной жизни, женившись на молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

С тех страсти вокруг персоны юмориста не утихают. Рождение сына Вагана стало радостным событием в жизни 75-летнего артиста.

Омрачают Евгения Вагановича лишь слухи, которые активно множатся в СМИ.

Журналисты попытались выяснить у юмориста, как он относится к всевозможным домыслам о себе и своей избраннице.