Собчак посвятила песню Рогозину, переделав песню "Иванушек"

Журналистка продолжает свои музыкально-политические эксперименты.

Вдохновил светскую львицу на творчество глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Ксению Собчак позабавила его реакция на запуск ракеты.

Глава "Роскосмоса" подивился тому, что ракета "Ангара-А5" летает.

Ксения Анатольевна обратилась в своей песне на мотив "Тополиного пуха" к американскому изобретателю Илону Маску.

"Удавись теперь там, Илон Маск. Это только начало, чмошник, в наш космос даже не суйся! Полетели слезы по глазам, и космодром весь хлопает. Только ты не веришь в это сам, что твоя продукция работает", — спела эпатажная журналистка.

Это не первый музыкальный памфлет Собчак. Ранее она порадовала своим творчеством Анатолия Чубайса.