Алибасов намекнул адвокату о желании покончить с собой

Главный "нанаец" страны совсем приуныл.

Бари Алибасов напугал звёздного адвоката Сергея Жорина. Продюсер позвонил юристу и поинтересовался, какой способ лучше всего подходит для него, чтобы расстаться с жизнью.

Жорин по голосу определил, что настроение у шоумена подавленное, хотя Алибасов всегда отличался позитивным нравом.

"Я постарался развеселить Алибасова, как-то отшутиться, сказать, что пусть немножко подождет, может, не в этом году, а следующем, и вообще пока не вернет мне долг, чтобы не задумывался об этом. Но, положив трубку, я все-таки насторожился и позвонил нашим общим друзьям, чтобы они его проведали", — объяснил адвокат в интервью порталу 5. tv.

Интернет-пользователи размышляют, не надумал ли Бари Каримович сделать свою смерть частью своей "бессмысленной и беспощадной" PR-кампании.