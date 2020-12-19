Волочкова объяснила, как относится к алкоголю и курению

Экс-прима Большого театра призналась, что не отказывается от спиртного и курения.

Анастасия Волочкова в интервью Алёне Жигаловой в её YouTube-шоу "Алёна, блин!" рассказала о том, как реагирует на нападки Даны Борисовой. Двух женщин связывает давняя непримиримая вражда.

Анастасия осыпала Борисову довольно обидными словами.

"Пусть делает, что хочет. Это потерянный человек, упавший", - сказала Волочкова.

Танцовщина объяснила, что не ведёт здоровый образ жизни. Несмотря на то, что женщина много тренируется, она иногда позволяет себе немного выпить и покурить кальян.

При этом она отмечает, что её жизнь состоит не только из одних праздников, так как она много репетирует. Ежедневно она уделяет физическим нагрузкам около двух с половиной часов.