Исполнительница народных песен посетовала на то, что необходимость загоняет её в интернет.
Надежда Бабкина скептически относится к стремлению своих коллег делать дуэты с популярными блогерами и тиктокерами.
В погоне за молодёжной аудиторией Басков и Киркоров сотрудничают с восходящими звёздами интернета — Даней Милохиным и Давидом Манукяном.
Надежда Георгиевна объяснила, что она не нуждается в таких помощниках. Она не верит, что станет популярнее, если споёт с молодыми людьми из "ТикТок".
Она также пренебрежительно отозвалась об уровне профессионализма людей из интернета.
При этом Бабкина объяснила, что понимает, что "ТикТок" это популярная площадка. Жизнь вынудила исполнительницу присутствовать и в этом сетевом пространстве.
Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.