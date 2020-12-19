Бабкина высказалась против блогеров и тиктокеров

Исполнительница народных песен посетовала на то, что необходимость загоняет её в интернет.

Надежда Бабкина скептически относится к стремлению своих коллег делать дуэты с популярными блогерами и тиктокерами.

В погоне за молодёжной аудиторией Басков и Киркоров сотрудничают с восходящими звёздами интернета — Даней Милохиным и Давидом Манукяном.

Надежда Георгиевна объяснила, что она не нуждается в таких помощниках. Она не верит, что станет популярнее, если споёт с молодыми людьми из "ТикТок".

Она также пренебрежительно отозвалась об уровне профессионализма людей из интернета.

При этом Бабкина объяснила, что понимает, что "ТикТок" это популярная площадка. Жизнь вынудила исполнительницу присутствовать и в этом сетевом пространстве.