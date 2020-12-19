Гарик Харламов выбрал себе богатую невесту

В Comedy Club продолжают сватать разведённого товарища.

Гарик положил глаз на популярную певицу Юлию Зиверт, которая приобрела популярность благодаря своей песне "Life"

Как оказалось, юмористом движут меркантильные интересы. Резидент Comedy Club узнал, сколько исполнительница заработала за прошлый год.

"А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек", — спросил Харламов, повторив слова из песни Зиверт.

Артистка отказалась от такого предложения, отметив, что ей хорошо с родственниками и собакой.