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ФК "Рубин" собирается распрощаться с экс-супругом Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов переехал с семьёй в Казань, чтобы играть за футбольный клуб "Рубин".

Дела в команде у футболиста не заладились. Руководство клуба больше не хочет видеть его в рядах прославленной команды.

"Это решение тренерского штаба. Оно уже принято, мы сто процентов не будем продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым", — сказал генеральный директор "Рубина" в интервью порталу Sport24.ru.

Фанаты футбольного клуба не в восторге от нового участника. За девять матчей он ещё не смог показать результативную игру.

Супруга Тарасова Анастасия Костенко, которую до сих пор упрекают в том, что она увела мужа у Ольги Бузовой, пытается найти своё место в Казани.

Модель не отказывается от приглашений стать ведущей спортивных мероприятий. Она также пытается делать бизнес в республике Татарстан. 

Автор: Елена Былкина
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