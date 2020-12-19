63-летний Дольф Лундгрен взял в жёны 24-летнюю девушку

В среде селебрити не редки браки людей с большой разницей в возрасте.

Как правило, таким мезальянсом грешат мужчины, хотя женщины тоже не отстают от своих мускулинных коллег.

Поддался на соблазн заиметь около себя юную красотку и Дольф Лундгрен. Он женился на девушке, которая является ровесницей его дочери.

Издание Daily Mail сообщает, что звезда фильма "Рокки 4" взял в жёны 24-летнюю Эммой Крокдал.

Подтверждением слухов является совместное фото актёра Голливуда с юной избранницей. Журналисты обратили внимание, что у актёра на безымянном пальце красуется кольцо.