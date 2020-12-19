В среде селебрити не редки браки людей с большой разницей в возрасте.
Как правило, таким мезальянсом грешат мужчины, хотя женщины тоже не отстают от своих мускулинных коллег.
Поддался на соблазн заиметь около себя юную красотку и Дольф Лундгрен. Он женился на девушке, которая является ровесницей его дочери.
Издание Daily Mail сообщает, что звезда фильма "Рокки 4" взял в жёны 24-летнюю Эммой Крокдал.
Подтверждением слухов является совместное фото актёра Голливуда с юной избранницей. Журналисты обратили внимание, что у актёра на безымянном пальце красуется кольцо.
Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.