"Он существует!": В Сети обсуждают новое фото Пелевина

Писатель не прекращает свои игры в таинственность, поэтому каждая весточка от Пелевина воспринимается как событие.

Бытует мнение, что Виктора Пелевина и не существует вовсе, а вместо него книги пишут "литературные негры".

Эту версию опровергают люди, которым довелось пообщаться с писателем, прозванного живым классиком.

"Улику" о реальном существовании литератора подбросил подписчикам художник и музыкант Сергей Бугаев.