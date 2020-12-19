Писатель не прекращает свои игры в таинственность, поэтому каждая весточка от Пелевина воспринимается как событие.
Бытует мнение, что Виктора Пелевина и не существует вовсе, а вместо него книги пишут "литературные негры".
Эту версию опровергают люди, которым довелось пообщаться с писателем, прозванного живым классиком.
"Улику" о реальном существовании литератора подбросил подписчикам художник и музыкант Сергей Бугаев.
"Пелевин не выдержал. Мастер Ли разрешил писателю воспользоваться рикшей", — подписал снимок Бугаев.
Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.