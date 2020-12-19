От анорексии скончалась 24-летняя звезда Instagram

Известная Instagram-блогерша Йоси Мария накануне отправилась отдыхать на Канарские острова.

Однако 24-летняя девушка умерла прямо во время отдыха. Причиной её смерти стала анорексия. Она почувствовала себя плохо ещё во время перелёта в самолёте.