Известная Instagram-блогерша Йоси Мария накануне отправилась отдыхать на Канарские острова.
Однако 24-летняя девушка умерла прямо во время отдыха. Причиной её смерти стала анорексия. Она почувствовала себя плохо ещё во время перелёта в самолёте.
"Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву", — написала мама блошерши на её странице в соцсети.
Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.