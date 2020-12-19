Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Песков не смог назвать самый сложный день для Путина в уходящем году
Макаревич "шифруется" после незаконного концерта в Екатеринбурге
От анорексии скончалась 24-летняя звезда Instagram
Тактаров уверен, что Нурмагомедов вернётся в октагон
Тодоренко попала в больницу с двухлетним сыном на Бали
Кокорин может вернуться в "Сочи" уже этой зимой
"ВКонтакте" восстановила работу после масштабного сбоя
Дочь и внучка актёра Николая Крючкова сцепились из-за квартиры
Президент Франции продолжает работать, несмотря на заражение

Группа Макаревича переадресовала упрёки организаторам вечеринки

Шоу-бизнес

Легендарный музыкальный коллектив выступил на дне рождения уральского бизнесмена.

Группа Макаревича переадресовала упрёки организаторам вечеринки

Стоило только Андрею Макаревичу с его "Машиной времени" возобновить концертную деятельность, как на него посыпались упрёки тех, кто выступает против массовых мероприятий в период пандемии.

В Сеть просочилось видео с закрытого мероприятия. Музыкальный коллектив обвинили в том, что на концерте не соблюдались меры безопасности. На кадрах критики увидели, что гости вечеринки были без масок и перчаток.

На Андрея Макаревича посыпались обвинения в том, что он способствует распространению коронавирусной инфекции.

Ответом на нападки стал комментарий пресс-секретаря музыкального коллектива Антона Чернина.

"Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — объяснил Чернин в интервью РИА Новости.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Он существует!": В Сети обсуждают новое фото Пелевина
Песков не смог назвать самый сложный день для Путина в уходящем году
Макаревич "шифруется" после незаконного концерта в Екатеринбурге
От анорексии скончалась 24-летняя звезда Instagram
Группа Макаревича переадресовала упрёки организаторам вечеринки
Тактаров уверен, что Нурмагомедов вернётся в октагон
Тодоренко попала в больницу с двухлетним сыном на Бали
Кокорин может вернуться в "Сочи" уже этой зимой
"ВКонтакте" восстановила работу после масштабного сбоя
Дочь и внучка актёра Николая Крючкова сцепились из-за квартиры
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Убили из-за денег": Борис Галкин рассказал о смерти Владислава Галкина

Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.

"Убили из-за денег": Борис Галкин рассказал о смерти Владислава Галкина
Шнуров объяснил смысл своего вопроса Путину
Российский шоу-бизнес
Шнуров объяснил смысл своего вопроса Путину
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слова Путина об отравлении Навального
Мир. Новости мира
"Культурное благо Украины": подаренная Лаврову икона понадобилась Киеву
Любовь Степушова Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу Любовь Степушова Василий Амирджанов Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве Василий Амирджанов Игорь Буккер Ньютон пытался высчитать дату Апокалипсиса Игорь Буккер
Комментарии
Собчак раскрыла причину закрытия "Дома-2"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Россия возвращается в Молдавию
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Участник "Дома-2" рассказал, какая судьба ждёт проект
Трамп публично не признает поражение на выборах
Трамп публично не признает поражение на выборах
Трамп публично не признает поражение на выборах
Даст ли Байден отмашку Киеву в отношении ДНР и ЛНР
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
НАТО готовится к войне у Крыма?
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников