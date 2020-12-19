Группа Макаревича переадресовала упрёки организаторам вечеринки

Легендарный музыкальный коллектив выступил на дне рождения уральского бизнесмена.

Стоило только Андрею Макаревичу с его "Машиной времени" возобновить концертную деятельность, как на него посыпались упрёки тех, кто выступает против массовых мероприятий в период пандемии.

В Сеть просочилось видео с закрытого мероприятия. Музыкальный коллектив обвинили в том, что на концерте не соблюдались меры безопасности. На кадрах критики увидели, что гости вечеринки были без масок и перчаток.

На Андрея Макаревича посыпались обвинения в том, что он способствует распространению коронавирусной инфекции.

Ответом на нападки стал комментарий пресс-секретаря музыкального коллектива Антона Чернина.