Легендарный музыкальный коллектив выступил на дне рождения уральского бизнесмена.
Стоило только Андрею Макаревичу с его "Машиной времени" возобновить концертную деятельность, как на него посыпались упрёки тех, кто выступает против массовых мероприятий в период пандемии.
В Сеть просочилось видео с закрытого мероприятия. Музыкальный коллектив обвинили в том, что на концерте не соблюдались меры безопасности. На кадрах критики увидели, что гости вечеринки были без масок и перчаток.
На Андрея Макаревича посыпались обвинения в том, что он способствует распространению коронавирусной инфекции.
Ответом на нападки стал комментарий пресс-секретаря музыкального коллектива Антона Чернина.
"Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — объяснил Чернин в интервью РИА Новости.
Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.