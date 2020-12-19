Дочь и внучка актёра Николая Крючкова сцепились из-за квартиры

Наследники одно из самых титулованных артистов советского экрана проявили себя не с лучшей стороны.

Николай Крючков сыграл в кино более 120 ролей. В числе его работ – роли в фильмах «Свинарка и пастух», «Небесный тихоход» «На границе», «Тракторист» и др.

Конфликт между наследницами произошёл после того, как в квартиру, в которой проживает вдова и дочь народного артиста СССР, пыталась вселиться внучка хозяйки квартиры.

Пожилая женщина ни за что не хотели впускать в своё жилье внучку, которая заявила, что имеет право на данную недвижимость.

Хозяйка квартиры объяснила, что находится в очень плохих отношениях с собственной внучкой, поэтому не хочет видеть её в своём жилье.

Потасовка закончилась вызовом полиции. Женщины написали друг на друга заявления в правоохранительные органы.