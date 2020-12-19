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Дочь и внучка актёра Николая Крючкова сцепились из-за квартиры

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наследники одно из самых титулованных артистов советского экрана проявили себя не с лучшей стороны. 

Дочь и внучка актёра Николая Крючкова сцепились из-за квартиры

Николай Крючков сыграл в кино более 120 ролей. В числе его работ – роли в фильмах «Свинарка и пастух», «Небесный тихоход» «На границе», «Тракторист» и др. 

Конфликт между наследницами произошёл после того, как в квартиру, в которой проживает вдова и дочь народного артиста СССР, пыталась вселиться внучка хозяйки квартиры. 

Пожилая женщина ни за что не хотели впускать в своё жилье внучку, которая заявила, что имеет право на данную недвижимость. 

Хозяйка квартиры объяснила, что находится в очень плохих отношениях с собственной внучкой, поэтому не хочет видеть её в своём жилье. 

Потасовка закончилась вызовом полиции. Женщины написали друг на друга заявления в правоохранительные органы.

 

Автор: Елена Былкина
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