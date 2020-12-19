Экс-ведущая "Дома-2" Ксения Собчак назвала реальную причину, по которой канал ТНТ решил снять шоу с эфира.
Оказалось, что авторы проекта решили "хайпануть". На самом деле шоу не будет закрыто, а перейдёт на другой телеканал.
"Оказывается, вся эта кампания "дом-2 закрывается" — часть рекламной стратегии перехода на канал помельче в рамках газпромедиа. тк рейтинги не тянут для тнт", — отметила Собчак (орфография и пунктуация сохранена).
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