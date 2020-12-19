Собчак раскрыла причину закрытия "Дома-2"

Экс-ведущая "Дома-2" Ксения Собчак назвала реальную причину, по которой канал ТНТ решил снять шоу с эфира.

Оказалось, что авторы проекта решили "хайпануть". На самом деле шоу не будет закрыто, а перейдёт на другой телеканал.