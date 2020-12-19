Жигунов требует убрать свое имя из титров к "Гардемаринам"

Актёр рассказал, что его отношения с режиссёром легендарной картины испортились много лет назад.

Сергей Жигунов сделал неожиданный подарок режиссёру "Гардамаринов" Светлане Дружининой.

Он попросил Светлану Сергеевну вычеркнуть из титров к картине его фамилию. Такое заявление, по словам Жигунова, стало откликом на нелестные слова в его адрес со стороны создателя фильма про офицеров, которые "не вешали нос".

Дружинина в одном из интервью подчеркнула, что заслуга создания персонажа в картине, которого сыграл Жигунов, принадлежит исключительно ей.

Сергей Жигунов объяснил, что он сам думает по этому поводу.

"Довольно странное заявление для индустрии, где есть четкое разграничение профессиональных обязанностей и распределения результатов труда", — сказал в интервью ФАН артист, сыгравший в "Гардемаринах" Сашу Белова.

Непонимание между режиссёром и актёром началось еще во времена съёмок второй части знаменитой картины.

Жигунов рассказал, что ему не понравилось то, что Светлана Дружинина сняла с роли Владимира Шевелькова, не сказав об этом ни ему, ни его коллегам.

Чтобы поддержать приятеля, Жигунов отказался озвучивать своего персонажа во второй части фильма и не стал сниматься в продолжении "Гардамаринов".