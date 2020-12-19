Актёр рассказал, что его отношения с режиссёром легендарной картины испортились много лет назад.
Сергей Жигунов сделал неожиданный подарок режиссёру "Гардамаринов" Светлане Дружининой.
Он попросил Светлану Сергеевну вычеркнуть из титров к картине его фамилию. Такое заявление, по словам Жигунова, стало откликом на нелестные слова в его адрес со стороны создателя фильма про офицеров, которые "не вешали нос".
Дружинина в одном из интервью подчеркнула, что заслуга создания персонажа в картине, которого сыграл Жигунов, принадлежит исключительно ей.
Сергей Жигунов объяснил, что он сам думает по этому поводу.
"Довольно странное заявление для индустрии, где есть четкое разграничение профессиональных обязанностей и распределения результатов труда", — сказал в интервью ФАН артист, сыгравший в "Гардемаринах" Сашу Белова.
Непонимание между режиссёром и актёром началось еще во времена съёмок второй части знаменитой картины.
Жигунов рассказал, что ему не понравилось то, что Светлана Дружинина сняла с роли Владимира Шевелькова, не сказав об этом ни ему, ни его коллегам.
Чтобы поддержать приятеля, Жигунов отказался озвучивать своего персонажа во второй части фильма и не стал сниматься в продолжении "Гардамаринов".
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.