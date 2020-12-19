Дмитрий Борисов не смог влиться в шоу "Пусть говорят"

С недавних пор журналист Дмитрий Борисов стал ведущим шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Однако ранее он работал в отделе новостей. Его коллега Яна Чурикова считает, что Борисов так и не смог органично вписаться в телешоу.