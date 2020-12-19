С недавних пор журналист Дмитрий Борисов стал ведущим шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Однако ранее он работал в отделе новостей. Его коллега Яна Чурикова считает, что Борисов так и не смог органично вписаться в телешоу.
"Это все рождалось на моих глазах. Я видела их тандем с командой, такого у нас не было, и все удивлялись: "Это что вообще?". Извините, против патриарха не попрешь. По моему мнению, история Димы все-таки больше новости. Он слишком благороден", — пояснила Чурикова.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.