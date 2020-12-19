Отец и сын? Моргенштерн и Васильев проведут ДНК-экспертизу

Поразительное сходство историка моды и популярного рэпера не даёт покоя любопытным.

Шоумен и ведущий решили поставить точку в споре, есть ли между ними генетическое родство.

Помочь им определить истину взялись деятельные телесвахи из шоу "Давай поженимся".

Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) не помнит своего отца, знает лишь, что он умер от алкоголизма. Будущая звезда родился в Уфе в 1998 году.

Васильев уверяет, что не был в это время в Уфе.

Это обстоятельство нисколько не смущает телесвах. Они уверены, что помогут родственникам обрести друг друга.

Поклонники "Давай поженимся" предвкушают слёзную историю воссоединения отца и сына, достойной индийских мелодрам.

Знаменательная программа выйдет в эфир 24 декабря.