Ранее Иосиф Пригожин сообщил, что Валерий Меладзе после призыва бойкотировать "новогодние огоньки" отказался сниматься в праздничных шоу.
Продюсер не уточнил, откуда у него появилась эта информация.
Меладзе удивился, что Пригожин решил поговорить о его графике, поскольку он не является его продюсером.
"Я говорил что-нибудь по этому поводу? Он же не мой продюсер – он продюсер певицы Валерии. С чего он взял и откуда он знает, где я снимаюсь, а где не снимаюсь?" - возмутился Меладзе.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.