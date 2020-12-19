Меладзе поставил на место Пригожина

Ранее Иосиф Пригожин сообщил, что Валерий Меладзе после призыва бойкотировать "новогодние огоньки" отказался сниматься в праздничных шоу.

Продюсер не уточнил, откуда у него появилась эта информация.

Меладзе удивился, что Пригожин решил поговорить о его графике, поскольку он не является его продюсером.