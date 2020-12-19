"Настоящий мужчина": Татьяна Навка поблагодарила Путину за мужа

Спортсменка рассказала, что при первом знакомстве с Дмитрием Песковым между ними не пробежала искра. Чувства зародились позже, когда они встретились снова.

Фигуристка вспоминает, что они не могли противостоять нахлынувшим на них чувствам.

Татьяна опасалась, что отношения с пресс-секретарём президента у неё будут складываться непросто, однако её страхи не оправдались.

Женщина не устает хвалить супруга, называя его настоящим мужчиной.