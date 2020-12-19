Спортсменка рассказала, что при первом знакомстве с Дмитрием Песковым между ними не пробежала искра. Чувства зародились позже, когда они встретились снова.
Фигуристка вспоминает, что они не могли противостоять нахлынувшим на них чувствам.
Татьяна опасалась, что отношения с пресс-секретарём президента у неё будут складываться непросто, однако её страхи не оправдались.
Женщина не устает хвалить супруга, называя его настоящим мужчиной.
"Спасибо Владимиру Путину за мужа. Дмитрий ходит на все мои спектакли, гордится мной. И меня поддерживает в сложные моменты. Успокаивает. А дома он прекрасный, любящий, очень семейный, очень такой… Самый лучший", — отозвалась фигуристка о супруге в интервью "КП".
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.