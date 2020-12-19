Подруга Колтового рассказала о его посмертном послании

Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.

Знакомая погибшего ведущего программ "ДНК" и "Звёзды сошлись" клинический психолог Елена Перелыгина поведала, что спустя 40 дней после смерти Александра Колтового он явился ей во сне.

Внешний вид усопшего порадовал приятельницу ведущего, увлечение пилотированием для которого закончилось трагически. По словам психолога, Александр излучал молодость и энергию.