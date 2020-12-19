Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.
Знакомая погибшего ведущего программ "ДНК" и "Звёзды сошлись" клинический психолог Елена Перелыгина поведала, что спустя 40 дней после смерти Александра Колтового он явился ей во сне.
Внешний вид усопшего порадовал приятельницу ведущего, увлечение пилотированием для которого закончилось трагически. По словам психолога, Александр излучал молодость и энергию.
"Он сидел на залитой солнцем поляне, вокруг цвели цветы и пели прекрасные птицы. Он улыбнулся и сказал, что ему очень хорошо, что он счастлив! Он сказал мне: "Лена, все правильно! Все хорошо!" Потом спокойно встал и сказал: "У меня важные дела, и я рад этому". И пошёл размеренной походкой вдаль", — рассказала Перелыгина в интервью "Экспресс газете".
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.