"Мистическое дело": Ширвиндт оценил посмертную хитрость Жванецкого

Маститый актёр увидел в смерти писателя в пандемию особый сакральный смысл.

Александр Ширвиндт по-своему расшифровал смерть сатирика.

В том, что Михаила Жванецкого запретили хоронить при большом скоплении народа, он разглядел особенный характер своего друга.

Так как на церемонии прощания с Михаилом Михайловичем разрешили присутствовать только самым близким людям, ироничный писатель избежал всех скорбных церемоний.

"Вот похоронили Михаила Михайловича. Понимаешь, какая история… Мистическое дело с Жванецким… Такая мощная фигура! И нужно же было помереть в карантин, так чтобы не лежать на сцене и не слышать плач. Он должен был стоять и слышать смех", — объяснил Ширвиндт.

По поводу посещения похорон Александр Анатольевич отмечает, что охладел к кладбищам, так как копит силы для собственной панихиды.