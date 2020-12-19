"Редиска": Шнуров последовал совету Путина

Недавно президент России Владимир Путин рассказал Сергею Шнурову, как можно описывать события, не прибегая к ненормативной лексике.

Глава государства посоветовал музыканту освоить все грани русского языка и называть плохие вещи "редиской" по примеру знаменитого советского фильма. Шнуров уже начал пользоваться советом президента на проекте "Голос".