Недавно президент России Владимир Путин рассказал Сергею Шнурову, как можно описывать события, не прибегая к ненормативной лексике.
Глава государства посоветовал музыканту освоить все грани русского языка и называть плохие вещи "редиской" по примеру знаменитого советского фильма. Шнуров уже начал пользоваться советом президента на проекте "Голос".
"Не могу я ничего сказать плохого, может быть к вашей радости, а может быть, и к вашей грусти. Как меня вчера научил Владимир Владимирович Путин заменять матерные слова словом редиска, это было "редиска", — прокомментировал музыкант выступление подопечных Басты.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.