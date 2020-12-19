За последние несколько лет Алла Пугачёва сильно изменилась и помолодела. В социальных сетях ходят разные слухи о том, как именно Примадонне удалось обратить время вспять и остановить старость.
Многие эксперты и пластические хирурги заявляют, что Пугачёва регулярно делает пластику. Недавно журналисты НТВ решили лично спросить певицу о том, как ей удаётся сохранять молодость.
"У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги", — отметила Пугачёва.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.