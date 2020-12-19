"Хорошая кожа": Пугачёва раскрыла свой секрет молодости

За последние несколько лет Алла Пугачёва сильно изменилась и помолодела. В социальных сетях ходят разные слухи о том, как именно Примадонне удалось обратить время вспять и остановить старость.

Многие эксперты и пластические хирурги заявляют, что Пугачёва регулярно делает пластику. Недавно журналисты НТВ решили лично спросить певицу о том, как ей удаётся сохранять молодость.