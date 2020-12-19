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Пашу назвал причину ухода Тимати из Black Star

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Летом Тимур Юнусов взбудоражил всю музыкальную тусовку своим решением покинуть лейбл Black Star.

Его экс-компаньон Павел Курьянов, известный под псевдонимом Пашу, считает, что лейбл серьёзно ограничивал его сольное творчество. Из-за этого Тимати и решил покинуть организацию.

"Тимур захотел заниматься сольным творчеством. У него это получается, дай Бог, чтобы дальше так было. Мы мешали ему конкретно заниматься собой в Black Star, потому что требовали от него постоянного участия в разных бизнесах. Он был, можно сказать, музыкальным директором большинства артистов, и мы многое от него требовали. Логично, что он решил сконцентрироваться на своем творчестве. Он преуспевает, и это хорошо. Главное, что все счастливы", — объяснил Курьянов.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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