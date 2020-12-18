"Это позорище!":Николай Дроздов осудил непостоянство звёздных браков

Один из самых образцовых семьянинов российского телевидения высказал своё мнение по поводу разнузданности современных нравов в шоу-бизнесе.

Николай Дроздов, который прожил с супругой много лет, отметил, что не любит, когда его называют звездой, так как ему претят современные нравы, бытующие в среде селебрити.

Ведущий передачи "В мире животных" с неодобрением смотрит на то, как артисты меняют супругов.

"Стоит поменять мужа, как она появляется в глянцевых журналах... Я бы не хотел, чтобы кто-то написал, что я бросил свою жену и ушёл к другой. Я считаю — это позорище. А перед этим мне бы пришлось сделать то, что мне кажется пошлым, негодным, неподобным и омерзительным", — сказал Николай Дроздов в интервью Ирине Шихман в её YouTube-шоу "А поговорить?".

Такое поведение Дроздов сравнил с желанием самца спариться с самкой.

Николай Николаевич объяснил, что людям нужна духовная связь. Её можно достичь, если уметь подбирать "ключики" к человеку.