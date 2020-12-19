Злорадство хейтеров по поводу краха скандального реалити-шоу было преждевременным.
Ведущая телестройки в своём посте в Instagram намекнула подписисчикам на то, что это ещё не конец.
Реалити-шоу, которое обрадованные интернет-пользователи проводили под свист и улюлюкание, обещает вернуться.
"Но мы не прощаемся — это не наш метод! Мы всегда говорим: до свидания, до новых встреч!", — завершила свой слёзный пост Ксения Бородина.
В потоке язвительного злорадства находились и комментарии, авторы которых искренне сожалели о том, что не увидят больше своё любимое реалити-шоу.
На канале ТНТ поспешили успокоить паникёров. Появилась информация о том, что "Дом-2" претерпит "ребрендинг" и предстанет перед поклонниками в новом формате.
"Проект не закрывается, но заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда, 31 числа. Ничего комментировать не буду — всё увидите в эфире", — объяснил гендиректор шоу "Дом-2" Александр Расторгуев.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.