"Живее всех живых": "Дом-2" изгнали с ТНТ, но он не собирается умирать

Злорадство хейтеров по поводу краха скандального реалити-шоу было преждевременным.

Ведущая телестройки в своём посте в Instagram намекнула подписисчикам на то, что это ещё не конец.

Реалити-шоу, которое обрадованные интернет-пользователи проводили под свист и улюлюкание, обещает вернуться.

"Но мы не прощаемся — это не наш метод! Мы всегда говорим: до свидания, до новых встреч!", — завершила свой слёзный пост Ксения Бородина.

В потоке язвительного злорадства находились и комментарии, авторы которых искренне сожалели о том, что не увидят больше своё любимое реалити-шоу.

На канале ТНТ поспешили успокоить паникёров. Появилась информация о том, что "Дом-2" претерпит "ребрендинг" и предстанет перед поклонниками в новом формате.