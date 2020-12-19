Бессменная ведущая телестройки подтвердила информацию о закрытии проекта с 16-летней историей.
Ксения Бородина, которая много лет помогала участникам "Дома-2" строить свою любовь, написала в своём Instagram. длинный пост, посвященный прощанию с телестройкой.
"Спектакль окончен, занавес, finita la comedia! Кто-то сейчас вздохнет с облегчением: наконец-то закрыли, ура! Но все же больше будет тех, кто с сожалением не найдет в 23:00 на канале ТНТ реалити-шоу "ДОМ-2", не услышит больше привычный мотив "15 клевых". Нас много ругали, проклинали, угрожали, но и защищали, и любили, и хвалили, а главное, смотрели и сопереживали, мы были праведниками и грешниками!", — написала ведущая в своём микроблоге.
Впрочем, не все поверили в то, что это конец. Тем более, что Бородина в завершении своего патетического текста написала, что не прощается, так как "это не наш метод".
"Надеюсь, это не конец, а некая трансформация проекта, хотя бы ради того, чтоб у всех, кто сейчас пишет "наконец-то, мы счастливы" разорвало хлебало от досады", — написали поклонники скандального реалити-шоу.
"И чего петь пойдете вслед за Бузовой?" — спросили подписчики у Бородиной.
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