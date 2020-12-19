Бородина о закрытии "Дома-2": "Нас ругали, проклинали, угрожали"

Бессменная ведущая телестройки подтвердила информацию о закрытии проекта с 16-летней историей.

Ксения Бородина, которая много лет помогала участникам "Дома-2" строить свою любовь, написала в своём Instagram. длинный пост, посвященный прощанию с телестройкой.

"Спектакль окончен, занавес, finita la comedia! Кто-то сейчас вздохнет с облегчением: наконец-то закрыли, ура! Но все же больше будет тех, кто с сожалением не найдет в 23:00 на канале ТНТ реалити-шоу "ДОМ-2", не услышит больше привычный мотив "15 клевых". Нас много ругали, проклинали, угрожали, но и защищали, и любили, и хвалили, а главное, смотрели и сопереживали, мы были праведниками и грешниками!", — написала ведущая в своём микроблоге.

Впрочем, не все поверили в то, что это конец. Тем более, что Бородина в завершении своего патетического текста написала, что не прощается, так как "это не наш метод".