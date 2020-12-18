Канал ТНТ официально закрыл "Дом-2"

30 декабря участники телестройки навсегда попрощаются со зрителями ТНТ.

"Дом-2" стал кузницей по штамповке селебрити. Из стен скандального телепроекта в разное время вышли Ольга Бузова, Виктория Боня, Алёна Водонаева, Степан Меньшиков, Рустам Солнцев и другие.

Это плеяда шоуменов, которые сделали свою жизнь объектом эпатажного творчества.

Рейтинги шоу, по слухам, стремительно падали. Проект деградировал, становясь синонимом самого низкопробного хайпа.

Ведущие "Дома-2" с возмущением отвергали слухи о закрытии шоу, которые просачивались в СМИ.

Интернет-пользователи предположили, что до последнего делались отчаянные попытки реанимировать умирающий проект.

О том, в каком отчаянии находились сотрудники шоу, свидетельствует то, что предложение сесть рядом с Бузовой на лобном месте поступало даже Дане Борисовой.

Ксения Бородина и Ольга Бузова отчаянно защищали своё детище, когда на "Дом-2" с критикой обрушилась Настасья Самбурская, назвавшая шоу с 16-летней историей днищем.

Жить телестройке оставалось около месяца.

"В 2004 году телеканал ТНТ был маленьким каналом с большими амбициями. Мы сразу увидели потенциал жанра. Но один сезон шоу в год — это слишком мало, чтобы сделать прорыв. Для того чтобы поднять канал, нужен был проект бесконечный и ежедневный. В "Большом Брате" практически все всплески рейтингов были связаны с романтическими историями и образованием пар. И тогда мы решили, новое шоу будет только об этом — как построить любовь. Мы вложили последние деньги в постройку площадки, буквально нашпиговали ее камерами и прозрачными зеркалами", — рассказал директор ТНТ Роман Петренко "СтарХиту".

Представители ТНТ объяснили, что именно с реалити-шоу у телеканала возросли рейтинги, благодаря чему на канал пришли рекламодатели с бюджетами.